Продажа завода ЖК-дисплеев — это не только важный шаг для LG Display в ее стратегии перехода на OLED, но и сигнал о том, что рынок дисплеев продолжает эволюционировать в ответ на изменяющиеся потребности потребителей и технологические достижения.

Южнокорейская корпорация LG Display объявила о сделке, в рамках которой ее доля в крупном заводе по производству жидкокристаллических дисплеев в Гуанчжоу, Китай, будет передана китайскому производителю TCL CSOT. Общая стоимость сделки составляет 10,8 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 1,54 миллиарда долларов США.

Согласно условиям соглашения, LG Display передаст TCL 80% своего пакета акций завода по производству ЖК-панелей и 100% акций завода по производству ЖК-модулей к марту 2025 года. Данный шаг обусловлен стратегическим решением компании сосредоточиться на более перспективном направлении — производстве OLED-дисплеев, где LG Display видит свои конкурентные преимущества.

Представители LG Display отметили, что переход на бизнес OLED позволит компании улучшить свою конкурентоспособность и создать устойчивую финансовую базу. «Мы намерены сосредоточиться на бизнесе OLED для повышения нашей конкурентоспособности и укрепления финансовой стабильности», — заявили в компании.

После завершения сделки LG Display прекратит производство ЖК-панелей в Китае, однако продолжит выпуск высокорентабельных OLED-панелей на этом рынке. Эксперты считают, что данная сделка может положительно сказаться на финансовом положении LG Display, особенно после того, как в прошлом году компания столкнулась с убытками из-за снижения спроса на ЖК-дисплеи.

Сделка между LG Display и TCL CSOT подчеркивает текущие тенденции в индустрии дисплеев, где OLED-технологии становятся все более предпочтительными. Этот шаг также может изменить расстановку сил на рынке дисплейных панелей, открывая новые возможности для TCL CSOT, которая усиливает свои позиции как одного из ведущих производителей в мире.