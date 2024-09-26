Пользователи смогут управлять умными очками StarV Air 2 и новым смартфоном Meizu Lucky 08 прямо с кольца.

На недавнем мероприятии в Китае компания DreamSmart, известная под брендом Meizu, представила смарт-кольцо под названием Meizu StartV Ring 2. Это устройство, обладающее функцией «два в одном», позволяет пользователям следить за ключевыми показателями здоровья и осуществлять мониторинг уровня сахара в крови.

Meizu StartV Ring 2 предлагает пользователям возможность определения уровня глюкозы с точностью до 80%, что может существенно помочь в оценке риска гипергликемии. В дополнение к мониторингу уровня сахара в крови, кольцо также предоставляет возможность отслеживать артериальное давление, температуру тела и уровень кислорода в крови. Оно анализирует качество сна и предлагает рекомендации по его улучшению, а также следит за сердечным ритмом во время физических нагрузок.

Одной из ключевых особенностей Meizu StartV Ring 2 является его способность интегрироваться с другими устройствами компании DreamSmart. Пользователи смогут управлять умными очками StarV Air 2 и новым смартфоном Meizu Lucky 08 прямо с кольца, что делает его многофункциональным инструментом в мире носимой электроники.

Цена Meizu StartV Ring 2 составляет 185 долларов.