Ожидается, что Mate 70 станет важным шагом для Huawei в восстановлении позиций на рынке смартфонов.

Согласно последним данным, начались поставки комплектующих для долгожданной серии смартфонов Huawei Mate 70, которая ожидается в продаже в ноябре этого года. Это событие стало знаковым, поскольку Mate 70 станет первым флагманом компании, который полностью откажется от операционной системы Android.

Несколько поставщиков комплектующих подтвердили, что они уже начали отгружать необходимые детали для новых устройств. Источник из одной из компаний-поставщиков сообщил, что массовое производство компонентов было запущено некоторое время назад, и теперь они готовы к отправке.

В серию Mate 70 войдут несколько моделей, включая Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и уникальную версию Mate 70 Extraordinary Master. По предварительным данным, все устройства будут оснащены слегка изогнутыми экранами с разрешением 1,5K и тремя отверстиями для фронтальных камер. Также ожидается, что новые смартфоны будут поддерживать технологию 3D-распознавания лиц, что повысит уровень безопасности пользователей.

Однако самым значимым аспектом является переход на новую операционную систему HarmonyOS Next. Huawei делает ставку на собственную платформу, которая полностью исключает использование кода и приложений Android. Это решение подчеркивает стремление компании к независимости и инновациям в условиях глобальных санкций и ограничений.

Ожидается, что Mate 70 станет важным шагом для Huawei в восстановлении позиций на рынке смартфонов. С учетом новых функций и уникального программного обеспечения, компания надеется привлечь внимание как преданных поклонников, так и новых пользователей.