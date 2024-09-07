Созданная одним человеком, эта игра демонстрирует страсть к жанру и любовь к деталям.

Corpus Edax, олдскульная ролевая игра от португальского разработчика-одиночки, дебютировала в Steam, вызвав восторг у поклонников классики жанра.

Corpus Edax черпает вдохновение из любимых игр, таких как Deus Ex, Dishonored, Fallout и Condemned, создавая уникальное сочетание геймплея, повествования и атмосферы.

Действие игры разворачивается в далеком будущем в городе Corpus Edax, где человечество пытается восстановить цивилизацию после катастрофы. Здесь процветает ретрофутуризм, а строгий контроль со стороны правительства создает напряженную атмосферу.

Игроки берут на себя роль героя, очнувшегося от комы и пытающегося влиять на судьбу города. Разнообразные навыки и характеристики героя, а также его личная репутация определяют стиль прохождения и взаимодействия с миром.

Подобно Deus Ex, Corpus Edax предлагает различные варианты прохождения игры. Игроки могут выбирать между боевыми, скрытными или "разговорными" стилями, выполняя задания различными способами. А вдохновленные Fallout диалоги с разветвленными ветками ответов добавляют глубины в игровой процесс.

Corpus Edax получила положительные отзывы в Steam, где игроки отмечают ее увлекательную сюжетную линию, сложные решения и атмосферу, напоминающую классические ролевые игры.