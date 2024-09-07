Концовка, обнаруженная SlimX, служит мрачным напоминанием о том, что даже в самые темные времена можно найти моменты искупления.

Блогер и страстный поклонник Baldur's Gate 3, SlimX, обнаружил секретную "злую" концовку, которая поражает своей апатичностью.

В новом крупном патче для Baldur's Gate 3 были представлены уникальные заставочные ролики, расширяющие варианты "злой" концовки. Ранее персонажи, решившие подчинить своей воле Нетерийский мозг, просто восседали на троне Абсолют с дьявольской улыбкой. Однако теперь игрокам доступен целый ряд новых опций.

SlimX обнаружил скрытую опцию с пометкой "невозможная", которая позволяет игроку достать паразита иллитидов из своей головы и просто уйти. Этот вариант не был представлен в оригинальной версии Baldur's Gate 3.

В этой альтернативной концовке персонаж игрока демонстрирует апатию и одиночество. Он не использует свою новообретенную силу, а просто уходит прочь, оставив позади все и всех. Эта концовка не предполагает ни награды, ни признания, только пустоту и безразличие.

Открытие секретной "злой" концовки в Baldur's Gate 3 бросает вызов концепции абсолютного зла. Она заставляет задуматься о том, является ли зло проявлением силы или признаком слабости. Концовка, обнаруженная SlimX, служит мрачным напоминанием о том, что даже в самые темные времена можно найти моменты искупления.