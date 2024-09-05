С выпуском Gaming Tablet Pro RedMagic продолжает лидировать в области игровых устройств

RedMagic, ведущий производитель игровых смартфонов и аксессуаров, выходит на совершенно новый уровень с выпуском Gaming Tablet Pro - первого в мире планшета на базе разогнанного процессора Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Этот передовой процессор позволяет без проблем запускать самые требовательные игры и обеспечивает плавный игровой процесс без задержек.

Чтобы поддерживать оптимальную производительность под нагрузкой, RedMagic Gaming Tablet Pro оснащен мощной активной системой охлаждения. Эта система включает в себя вентилятор и большую медную теплотрубку, которые эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и снижение производительности.

Планшет оснащен 10,9-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 144 Гц и частотой обновления сенсора 840 Гц. Этот дисплей с разрешением 2880 × 1800 пикселей обеспечивает потрясающую четкость изображения, яркие цвета и плавное движение.

RedMagic Gaming Tablet Pro питается от массивной батареи емкостью 10 100 мАч, которая обеспечивает до 10 часов автономной работы на одном заряде. В комплект поставки входит сверхбыстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт, которое позволяет зарядить планшет до 50% всего за 15 минут и полностью до 100% за 45 минут.

RedMagic Gaming Tablet Pro поступит в продажу 15 сентября 2024 года по стартовой цене 799 долларов. Геймеры могут приобрести его на официальном сайте RedMagic и у избранных розничных продавцов по всему миру.