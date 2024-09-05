В Европе Tesla ожидает одобрения регулирующих органов для использования FSD на дорогах общего пользования.





В Китае Tesla уже получила разрешение на тестирование FSD на дорогах Шанхая. Благодаря быстрому прогрессу в разработке программного обеспечения и адаптации к местным условиям Tesla планирует внедрить FSD уже в начале следующего года.

В Европе Tesla ожидает одобрения регулирующих органов для использования FSD на дорогах общего пользования. После получения разрешения европейские владельцы Tesla смогут активировать FSD через покупку онлайн без необходимости посещения сервисного центра.

С 2016 года все электромобили Tesla оснащаются необходимым оборудованием для полуавтономного вождения. Для активации FSD требуется только соответствующее программное обеспечение.

Чтобы подготовиться к запуску FSD в Китае, Tesla адаптировала свою инфраструктуру к местным нормам информационной безопасности и заключила соглашение с Baidu для использования цифровых карт.

На китайском рынке растет конкуренция в области автопилотов, поскольку местные производители, такие как Nio и Xpeng, разрабатывают и внедряют собственные системы. Tesla стремится закрепить свои позиции на рынке, предлагая ведущую в отрасли технологию FSD.

Внедрение FSD в Китае и Европе откроет новые возможности для владельцев Tesla, повысит безопасность и удобство вождения и еще больше ускорит внедрение автономных автомобилей во всем мире.