Автомобили уже доступны у дилеров в Москве и Ростове-на-Дону.

Любители французских автомобилей могут порадоваться: хэтчбеки Peugeot 207i с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией теперь доступны в России с гарантией 2 года или 60 000 км пробега.

Цены на Peugeot 207i с «автоматом» стартуют от 1,75 млн рублей. За эту сумму покупатели получат автомобиль в добротной комплектации, которая включает:

Климат-контроль;

Круиз-контроль;

Подогрев передних кресел;

Камеру заднего вида;

Медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом Peugeot 207i установлен надежный 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 113 л.с. В паре с ним работает классическая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, обеспечивающая плавное переключение передач и хорошую динамику.

Автомобили уже доступны у дилеров в Москве и Ростове-на-Дону. Ожидается, что в скором времени они появятся и в других городах России.

Peugeot 207i с «автоматом» станет хорошим выбором для тех, кто ищет компактный, комфортный и экономичный автомобиль для ежедневных поездок по городу и в другие регионы.