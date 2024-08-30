IBM Cloud выбирает Intel и получает ускорители Gaudi 3.

IBM и Intel объявили о глобальном сотрудничестве по развертыванию ускорителей Gaudi 3 в качестве сервиса в IBM Cloud. Ускорители Gaudi 3 представляют собой специализированные аппаратные чипы, разработанные для ускорения нейронных сетей и других приложений машинного обучения.

IBM Cloud станет первым поставщиком облачных услуг, который примет ускорители Gaudi 3. Это предложение будет доступно как для гибридных, так и для локальных сред. Благодаря этому клиенты IBM Cloud смогут воспользоваться преимуществами Gaudi 3 для своих приложений искусственного интеллекта.

Партнерство между IBM и Intel является значительным событием для рынка ускорителей искусственного интеллекта. Это демонстрирует растущий спрос на специализированные аппаратные решения для искусственного интеллекта и отражает стремление Intel стать основным игроком в этой области.