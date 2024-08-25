NASA передало часть образца астероида Бенну, собранного миссией OSIRIS-REx, JAXA. В свою очередь, JAXA предоставило NASA образец с астероида Рюгу, извлеченный космическим аппаратом Hayabusa2.

В рамках сотрудничества, NASA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) обменялись образцами астероидов, собранными их соответствующими миссиями. Этот знаменательный обмен расширяет возможности научных исследований и укрепляет связи между двумя космическими агентствами.

NASA передало часть образца астероида Бенну, собранного миссией OSIRIS-REx, JAXA. В свою очередь, JAXA предоставило NASA образец с астероида Рюгу, извлеченный космическим аппаратом Hayabusa2.

Этот обмен позволит ученым из обоих агентств проводить всесторонние совместные исследования, изучая химический состав, минералогию и органическое вещество этих первобытных объектов. Образцы астероидов являются важнейшими источниками информации о формировании и эволюции нашей Солнечной системы, а также о происхождении жизни.