Эти компании должны предложить новаторские идеи и надежные решения для запусков, чтобы удовлетворить потребности NASA и завоевать долю рынка в быстрорастущей отрасли малых спутников.

NASA выбрало три амбициозных компании, которые будут конкурировать за заказы на запуск малых спутников в рамках нового контракта под названием VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare). Этот контракт направлен на то, чтобы предоставить космическому агентству гибкие и экономически эффективные варианты запуска для будущих миссий.

Выбранными компаниями стали:

Arrow Science and Technology: Эта компания предоставляет услуги по развертыванию спутников на других ракетах-носителях и орбитальных транспортных средствах.

Impulse Space: Эта компания разработала орбитальный транспортный корабль Mira, который успешно совершил свой первый полет в прошлом году.

Momentus Space: Эта компания разрабатывает космический буксир Vigoride, который предназначен для доставки спутников на различные орбиты.

Контракт VADR предоставит этим компаниям возможность продемонстрировать свои инновационные технологии и предложить более низкие затраты на запуск для миссий малых спутников. В свою очередь, NASA получит доступ к более широкому спектру возможностей запуска, что позволит агентству реализовывать свои исследовательские и исследовательские программы с большей гибкостью.

Это соглашение является важным шагом для NASA в использовании преимуществ инноваций в частном космическом секторе. Агентство стремится снизить затраты на запуск и повысить эффективность своих космических миссий, и контракт VADR предоставит возможности для достижения этих целей.

Для выбранных компаний это соглашение представляет собой значительную победу и открывает новые возможности для роста и развития.