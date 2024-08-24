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Новостник
Зона портативной консоли от Zotac оценивается в ошеломляющие 849 евро
В настоящее время Zotac Zone уже доступна для предзаказа в Германии, Великобритании и Польше по цене 849 евро, 849 фунтов стерлингов и 3899 злотых соответственно.

Нашумевшая выставка Gamescom в Германии стала местом дебюта первой портативной игровой консоли Zotac, получившей название Zone. Кроме впечатляющих технических характеристик, разработчик раскрыл как цену устройства, так и сроки его поступления в продажу.

В настоящее время Zotac Zone уже доступна для предзаказа в Германии, Великобритании и Польше по цене 849 евро, 849 фунтов стерлингов и 3899 злотых соответственно. Стоимость новой консоли сопоставима с ценой Asus ROG Ally X, которая продается за 899 евро, 799 фунтов стерлингов и 3899 злотых в тех же странах. По данным немецкого ретейлера Caseking, Zone поступит в продажу уже 12 сентября, в то время как польские ритейлеры называют дату выхода 24 сентября.

Главным преимуществом Zone является 7-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Для сравнения, ROG Ally X оснащена IPS-матрицей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. В сочетании с мощным чипсетом на базе NVIDIA GeForce Zotac Zone обещает захватывающий игровой процесс на ходу.

Дополнительные функции Zotac Zone включают до 512 ГБ встроенного хранилища, стереодинамики, датчик освещенности и порт USB-C для зарядки и подключения к ТВ. Консоль работает под управлением операционной системы Zotac Zone OS, основанной на Android 13, которая обеспечивает доступ к целому ряду приложений и игр, включая хиты для ПК и консолей.

Запуск Zotac Zone — еще один шаг в направлении расширения рынка портативных игровых устройств. По мере того, как все больше производителей осваивают этот сегмент, игроки могут ожидать более инновационные и доступные варианты портативных консолей, способных удовлетворить любые потребности геймеров.

#zotac
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Zotac выпускает портативную приставку Gaming Zone с AMD Ryzen 7 8840U и 7-дюймовым AMOLED-экраном
Zotac выпустила игровую консоль Zone с процессором AMD Ryzen 7 8840U
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