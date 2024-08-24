Эта китайская игра ставит на колени даже GeForce RTX 4090.

Китайская игра Black Myth: Wukong продолжает бить рекорды, достигнув планки в 10 миллионов проданных копий всего за три дня после своего запуска. Это один из лучших стартов в истории игровой индустрии.

Игра доступна на ПК и консолях PlayStation, хотя ее выход на Xbox запланирован на более поздний срок. Игрокам представили приключенческий боевик, основанный на китайской мифологии. Игра отличается потрясающей графикой и захватывающим геймплеем, которые требуют большой вычислительной мощности.

Даже самая мощная видеокарта на рынке, GeForce RTX 4090, не может обеспечить стабильные 60 кадров в секунду в игре на максимальных настройках графики. Несмотря на высокие требования к системе, Black Myth: Wukong получил признание критиков и игроков за свой геймплей, сюжет и графику.

С учетом достигнутой планки в 10 миллионов копий за три дня нет сомнений в том, что Black Myth: Wukong, станет одним из самых продаваемых хитов этого года.