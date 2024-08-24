Самая доступная версия FAW Bestune B70 теперь стоит всего 74 тысячи белорусских рублей (2,083 миллиона российских рублей).

Официальный дистрибьютор FAW в Белоруссии объявил о существенном снижении цен на лифтбэк FAW Bestune B70. Автомобиль, сравнимый по размерам со Skoda Superb, теперь доступен по более выгодным ценам.

Снижение цен составило от 2 до 6 тысяч белорусских рублей (от 56 до 170 тысяч российских рублей) в зависимости от комплектации.

Самая доступная версия FAW Bestune B70 теперь стоит всего 74 тысячи белорусских рублей (2,083 миллиона рублей российских). Это автомобиль с 1,5-литровым мотором мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач в средней комплектации Enjoyment.

Наибольшая скидка распространяется на топовую комплектацию FAW Bestune B70 Flagship с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Цена такой машины снизилась до 2,53 миллиона рублей российских.

FAW Bestune B70 – это просторный и хорошо оснащенный лифтбэк, который предлагает покупателям высокий уровень комфорта и широкий спектр функций. Автомобиль имеет стильный дизайн, вместительный салон и богатую комплектацию.

Понижение цен на FAW Bestune B70 делает этот автомобиль еще более привлекательным предложением для покупателей, ищущих просторный и хорошо оснащенный лифтбэк по разумной цене.