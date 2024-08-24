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Новостник
Blue Origin готовится к следующему запуску New Shepard после расследования инцидента с парашютом
Следующий запуск New Shepard станет важным испытанием для компании, поскольку она стремится вернуться к регулярным запускам и начать коммерческие туристические полеты. 

Компания Blue Origin объявила о планах по запуску следующей суборбитальной миссии своей ракеты New Shepard 29 августа. Этот запуск станет первым после инцидента с парашютом, произошедшим3 во время предыдущей миссии NS-25 в мае.

Инцидент с парашютом вызвал задержку в расписании запусков New Shepard, пока компания проводила расследование причин произошедшего. Blue Origin заявила, что определила основную причину проблемы, которая была устранена.

Запуск NS-26 запланирован на 29 августа на 9 утра по восточному времени с космодрома компании в Западном Техасе. Этот запуск станет первым для New Shepard с мая и первым после того, как компания начала продавать билеты на суборбитальные туристические полеты.

Blue Origin заявила, что расследование инцидента с парашютом показало: сами парашюты были исправными и правильно упакованы, проблема заключалась в системе, которая не сработала должным образом на одном из трех парашютов на NS-25.

Следующий запуск New Shepard станет важным испытанием для компании, поскольку она стремится вернуться к регулярным запускам и начать коммерческие туристические полеты. Blue Origin надеется, что миссия NS-26 пройдет успешно и продемонстрирует надежность и безопасность ракеты New Shepard.

#blue origin
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