Московский дилер Porsche сообщил, что уже начал ввозить новинку в страну.

Новый, полностью электрический Porsche Macan скоро будет доступен для покупки в России. Московский дилер Porsche сообщил, что уже начал ввозить новинку в страну. Хотя официальные продажи еще не стартовали, дилер обещает, что это произойдет в ближайшее время.

К сожалению, дилер пока не назвал цены на новый Macan. Тем не менее, судя по характеристикам и статусу бренда, можно предположить, что цены будут высокими.

Второе поколение Porsche Macan стало полностью электрическим. Базовая версия оснащена двумя электродвигателями общей мощностью 408 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды. Запас хода на одной зарядке составляет впечатляющие 765 км.

Топовая версия Macan Turbo оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 639 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды. Новый Macan имеет габариты 4784 х 1938 х 1622 мм при колесной базе 2893 мм.

Ожидается, что новый Porsche Macan станет одним из самых востребованных электромобилей на российском рынке. Сочетание роскоши, производительности и передовых технологий наверняка привлечет внимание состоятельных покупателей.