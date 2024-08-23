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Samsung Galaxy Ring оказался одноразовым гаджетом
Эксперты отмечают, что одноразовость Galaxy Ring является еще одним примером тенденции в индустрии электроники, когда производители уделяют приоритет дизайну и цене в ущерб ремонтопригодности. 

Специалисты iFixit провели разборку умного кольца Samsung Galaxy Ring и обнаружили, что устройство практически невозможно отремонтировать.

В ходе разборки выяснилось, что аккумулятор Galaxy Ring невозможно заменить без фатального повреждения самого кольца. Кроме того, процесс разборки оказался крайне трудоемким: чтобы добраться до электронных компонентов, пришлось использовать зубочистку и плавить эпоксидное покрытие.

По итогам разборки iFixit присвоил Samsung Galaxy Ring индекс ремонтопригодности 0 из 10, что является самым низким показателем. Это означает, что устройство практически невозможно отремонтировать в случае поломки или неисправности.

Невозможность ремонта Galaxy Ring вызвала негативную реакцию у пользователей, которые привыкли к тому, что гаджеты премиум-класса можно отремонтировать в случае необходимости. Кроме того, разочарование вызвало и само качество сборки кольца, которое не соответствует его высокой цене.


#samsung galaxy ring
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