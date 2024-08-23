Новый налог коснется только коммерческих организаций, не распространяясь на малый бизнес и государственные учреждения.

Правительство России планирует внести в Государственную Думу законопроект о введении специального сбора с компаний за использование иностранного программного обеспечения.

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, законопроект будет внесен на рассмотрение уже в сентябре. Новый налог коснется только коммерческих организаций, не распространяясь на малый бизнес и государственные учреждения.

Цель введения нового сбора - стимулировать компании к переходу на отечественное программное обеспечение, а также пополнить бюджет страны в условиях санкционного давления.

Размер сбора пока не определен, однако, по предварительным данным, он будет зависеть от размера компании и используемого ею ПО.

Тем временем, представители российского бизнеса уже выразили обеспокоенность возможными последствиями нового налога. Они опасаются, что это приведет к росту расходов и снижению конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке.

Правительство утверждает, что новый сбор будет введен только в том случае, если отечественные разработчики смогут предложить компаниям качественные и доступные аналоги зарубежного ПО.

Если законопроект будет принят Государственной Думой, он вступит в силу в начале 2025 года.