Согласно данным американских специалистов, обломки ракеты Long March 6A представляют серьезную угрозу для активных спутников и будущих космических миссий.

Ракета-носитель Long March 6A, запущенная с космодрома Тайюань 6 августа, оставила после себя опасный след из более 50 фрагментов мусора на орбите. Об этом свидетельствуют данные Сети слежения за космическим мусором США (USST).

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Запуск был произведен в рамках миссии по выводу на орбиту 18 спутников связи Qianfan (G60), принадлежащих компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Спутники представляют собой часть запланированного мегасозвездия из более чем 14 000 аппаратов, которые будут развернуты на низкой околоземной орбите (LEO).

Согласно данным американских специалистов, обломки ракеты Long March 6A представляют серьезную угрозу для активных спутников и будущих космических миссий. Сейчас известно о более чем 50 фрагментах мусора, находящихся на орбите. Эксперты предупреждают, что количество обломков может увеличиться по мере распада ракеты под воздействием космической радиации.

Несмотря на инцидент с ракетой Long March 6A, Китай планирует запустить еще около 90 спутников в этом году. Такая активность вызывает опасения у экспертов по космическому мусору, которые предупреждают о растущей угрозе столкновений и повреждения спутников и космических аппаратов.