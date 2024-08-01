Это нововведение призвано решить проблему перегруженного меню, которое часто не учитывает индивидуальные потребности пользователей.

"ВКонтакте", крупнейшая социальная сеть в России, представляет долгожданное обновление, которое предоставит пользователям беспрецедентный уровень контроля над их мобильным приложением. Теперь у пользователей есть возможность настраивать навигационное меню в соответствии со своими уникальными предпочтениями.

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Это нововведение призвано решить проблему перегруженного меню, которое часто не учитывает индивидуальные потребности пользователей. Теперь пользователи могут закреплять разделы, которые они используют чаще всего, в верхней части меню, обеспечивая быстрый и легкий доступ к своим любимым функциям.

Пользователи могут выбирать из широкого спектра разделов, включая VK Клипы, VK Музыку, профиль, сообщения, сообщества, игры и многое другое. Алгоритмы машинного обучения также будут предлагать разделы на основе активности и интересов пользователя.

"ВКонтакте" постоянно совершенствует свои платформы, отдавая приоритет отзывам пользователей. Это последнее обновление является прямым ответом на обратную связь, полученную от миллионов пользователей, которые жаждали более гибкого и удобного способа взаимодействия с приложением.

"Мы понимаем, что у каждого пользователя "ВКонтакте" свои уникальные потребности и предпочтения", - сказал Евгений Васильев, директор по продукту "ВКонтакте". "С настраиваемым меню мы даем пользователям возможность создавать персонализированное пространство, в котором они могут легко находить именно то, что им нужно. Это изменение является частью более широкой инициативы по расширению возможностей пользователей и предоставлению им большего контроля над своим онлайн-опытом".

В ближайшее время "ВКонтакте" планирует представить дополнительные обновления интерфейса, направленные на дальнейшее улучшение интуитивности, удобства использования и персонализации. Это последнее обновление является еще одним свидетельством приверженности компании предоставлению пользователям лучшего возможного онлайн-опыта.