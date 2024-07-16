Инженеры Samsung, пожелавшие сохранить анонимность, признались, что годами накапливали недовольство условиями труда.

Первая в истории забастовка сотрудников Samsung Electronics заставляет задуматься о глубоко укоренившихся проблемах компании, связанных с условиями труда и общей стратегией развития. По данным издания Financial Times, многие недовольные специалисты рассматривают возможность перехода к конкурентам, таким как SK hynix и TSMC.

реклама

Инженеры Samsung, пожелавшие сохранить анонимность, признались, что годами накапливали недовольство условиями труда. Низкая заработная плата, отсутствие перспектив и ощущение неопределенности стали основными причинами массовой забастовки.

Инвесторы также отмечают, что Samsung не удается удержать сотрудников, что отрицательно сказывается на стоимости акций компании. В этом году акции Samsung выросли всего на 7,5%, в то время как конкурент SK hynix показал рост на 65%.

Samsung по-прежнему не может сертифицировать свою память HBM3E для ускорителей вычислений Nvidia, в то время как SK hynix и Micron Technology успешно поставляют свои решения. Компания также не смогла составить серьезную конкуренцию TSMC на рынке контрактного производства чипов.

Несмотря на заявления о технологическом лидерстве, практические проблемы производства до сих пор мешают Samsung наладить стабильные поставки чипов. Клиенты требуют низкого уровня брака и постоянных объемов производства, с чем у Samsung регулярно возникают проблемы.

Назначение Чун Юн Хёна руководителем полупроводникового подразделения не привело к существенным изменениям. По словам сотрудников, атмосфера в компании по-прежнему мрачная из-за ощущения отставания от конкурентов и неопределенности в отношении будущего компании.

Аналитики считают, что Samsung необходимо провести серьезные изменения в руководстве и корпоративной культуре. Компания должна инвестировать в развитие своих сотрудников, повышать их мотивацию и четко определить стратегию своего развития.

В противном случае Samsung рискует потерять ценные кадры и отстать от конкурентов, что может серьезно сказаться на ее долгосрочном успехе.