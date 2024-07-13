По словам профсоюза, лишь 22% дата-центров Amazon в США работают на экологически чистой энергии.

Недавно Amazon объявила о достижении 100% использования возобновляемых источников энергии, но профсоюз сотрудников Amazon Employees for Climate Justice выдвинул заявления, оспаривающие это утверждение.

По словам профсоюза, лишь 22% дата-центров Amazon в США работают на экологически чистой энергии. Кроме того, 68% возобновляемых источников энергии (REC), которые приобретает Amazon, не связаны друг с другом, что препятствует созданию единой инфраструктуры.

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Заявления Amazon о 100% использовании возобновляемой энергии вызывают сомнения, поскольку они, по-видимому, включают "бумажную" энергетику. Это означает, что Amazon покупает REC, которые представляют возобновляемую энергию, но не обязательно означает, что эта энергия фактически используется компанией.

Профсоюз Amazon также подчеркнул более прогрессивный подход Google, который использует безуглеродную энергию 24/7 в каждой инфраструктуре. Этот подход гарантирует, что Google действительно использует возобновляемую энергию, а не просто покупает REC.

Разоблачения профсоюза подчеркивают необходимость большей прозрачности и ответственности со стороны крупных технологических компаний, таких как Amazon. Компании должны быть честны о своей практике использования возобновляемых источников энергии и не завышать свои экологические показатели.