По мере стабилизации цепочек поставок и увеличения производства ИИ-ускорителей ожидается, что цены начнут снижаться. Это сделает их более доступными для широкого спектра пользователей.

Утомительный дефицит ИИ-ускорителей наконец-то близится к завершению, согласно последнему отчету портала DigiTimes.

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После нескольких сложных кварталов NVIDIA, наконец, удалось укрепить свои цепочки поставок и заручиться поддержкой новых партнеров. Это привело к заметному снижению количества отложенных заказов на ускорители NVIDIA.

Во втором квартале 2024 года показатель ожидания выполнения заказов составил менее 10%, что значительно ниже 40%, зафиксированных в аналогичном периоде прошлого года. Ожидается, что к моменту выхода серии Blackwell отставание практически исчезнет.

Эта новость является огромным облегчением для исследователей и предприятий, которые полагаются на ИИ-ускорители для своих критически важных рабочих процессов. Дефицит привел к задержкам проектов и завышенным ценам.

Аналитики прогнозируют, что грядущие ИИ-ускорители B200 от NVIDIA получат более миллиона заказов, что принесет компании существенную прибыль. Графические процессоры Blackwell, как ожидается, станут бестселлером NVIDIA и существенно повлияют на индустрию ИИ.

По мере стабилизации цепочек поставок и увеличения производства ИИ-ускорителей ожидается, что цены начнут снижаться. Это сделает их более доступными для широкого спектра пользователей.