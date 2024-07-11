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Из-за нестабильной работы Intel Core i9-14900K/13900K поставщики игровых серверов переходят на AMD
Эта нестабильность негативно сказывается не только на отдельных геймерах, но и на операторах центров обработки данных для игр.

Популярность процессоров Intel среди поставщиков игровых серверов резко снижается из-за постоянных проблем со стабильностью чипов Core i9-14900K и 13900K. Новые исследования показывают тревожную тенденцию: системы Intel демонстрируют непропорционально высокое количество сбоев и вылетов в играх.

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Согласно отчету Level1Techs, процессоры Intel ответственны за значительную часть сбоев в популярных играх. В одном из исследований, проведенном за последние 90 дней, на долю Intel пришлось 1431 из 1584 ошибок, связанных с декомпрессией данных. Напротив, процессоры AMD вызвали всего 4 сбоя.

Эта нестабильность негативно сказывается не только на отдельных геймерах, но и на операторах центров обработки данных для игр. Представители нескольких поставщиков игровых серверов сообщили о существенном увеличении эксплуатационных расходов из-за сбоев процессоров Intel, что привело к потерям в сотни тысяч долларов.

В результате многие поставщики серверных решений теперь советуют клиентам переходить на системы на базе процессоров AMD. Процессоры AMD, как показало исследование, более стабильны и обеспечивают надежную производительность, необходимую игровым серверам.

Эта смена приоритетов сигнализирует о серьезной угрозе доминированию Intel на рынке серверов и игр. Если Intel не сможет решить проблемы со стабильностью своих топовых чипов, компания может столкнуться с дальнейшим оттоком клиентов в пользу конкурентов AMD.

#amd #intel core
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