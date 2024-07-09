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Новостник
Moore Threads создает кластеры из 10 000 GPU для конкуренции с NVIDIA
Американские санкции ограничили доступ Китая к высокопроизводительным GPU. Однако Moore Threads нашла решение этой проблемы, создав собственный интерфейс, похожий на NVLink от NVIDIA.

Китайская компания Moore Threads разработала революционную технологию, позволяющую создавать кластеры из 10 000 графических процессоров (GPU). Эта технология, получившая название MTLink, обходит американские санкции и дает Китаю возможность конкурировать с ведущими в отрасли компаниями, такими как NVIDIA.

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Американские санкции ограничили доступ Китая к высокопроизводительным GPU. Однако Moore Threads нашла решение этой проблемы, создав собственный интерфейс, похожий на NVLink от NVIDIA. MTLink позволяет объединять тысячи GPU MTT S4000, каждый из которых оснащен 128 тензорными ядрами и 48 ГБ видеопамяти.

Объединяя 10 000 GPU, Moore Threads может значительно увеличить вычислительную мощность. Хотя один MTT S4000 примерно в три раза уступает по производительности NVIDIA A100, кластер из тысяч китайских GPU может составить конкуренцию кластерам NVIDIA.

Для Китая, которому недоступны A100, решение Moore Threads является жизненно важным прорывом. Оно дает стране возможность развивать искусственный интеллект и другие требовательные к вычислительным ресурсам приложения.

Успех Moore Threads является свидетельством растущих технологических возможностей Китая. Китайские компании стремятся разрабатывать собственные решения для преодоления западных санкций и достижения технологической независимости.

Кластеры из 10 000 GPU могут стать мощным инструментом для научных исследований, бизнеса и оборонных приложений.

#gpu #moore threads
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