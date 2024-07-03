Исследователи подвергли мох Syntrichia caninervis суровым условиям, включая замораживание при -80°C и -196°C, гамма-излучение и имитацию марсианской атмосферы.

Китайские ботаники и экологи обнаружили вид пустынного мха, который может выжить в условиях, смертельных для большинства других форм жизни. Исследования показали, что мох Syntrichia caninervis способен выдерживать экстремальные температуры, радиацию и засуху, присущие марсианской среде.

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Исследователи подвергли мох суровым условиям, включая замораживание при -80°C и -196°C, гамма-излучение и имитацию марсианской атмосферы. Уникальные защитные механизмы мха позволили ему выжить и даже процветать во многих из этих испытаний.

Пустынный мох поглощает воду через свои острые, игольчатые листья и волоски, что позволяет ему сохранять влагу в засушливых условиях. Он также обладает высокой устойчивостью к радиации благодаря мощной антиоксидантной защите.

В имитируемой марсианской среде мох продемонстрировал впечатляющую выносливость. Несмотря на отсутствие доступной воды, низкое атмосферное давление и высокое УФ-излучение, мох смог выжить и поддерживать свой рост.

Пустынный мох Syntrichia caninervis может стать первым сельскохозяйственным растением, выращиваемым на Красной планете, предоставляя жизненно важный источник пищи и кислорода для будущих поселенцев.