По словам Kingpin, компания PNY оказалась заинтересована в сотрудничестве со знаменитым оверклокером.

Легендарный оверклокер Винс «Kingpin» Люсидо нашел нового партнера для создания оверклокерских видеокарт следующего поколения.

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По информации YouTube-канала GamerNexus, Kingpin ведет переговоры с компанией PNY о сотрудничестве по выпуску высокопроизводительных видеокарт на базе архитектуры NVIDIA GeForce нового поколения.

Kingpin долгое время сотрудничал с EVGA, создавая серию экстремально разогнанных видеокарт и материнских плат. Однако после выхода линейки GeForce RTX 40 EVGA прекратила выпуск видеокарт из-за разногласий с NVIDIA.

С тех пор Kingpin искал нового партнера, который мог бы поддержать его энтузиазм к экстремальному оверклокингу. Он встречался с представителями MSI, но, как сообщается, компания не проявила интереса к его проектам.

Переговоры Kingpin с PNY могут означать, что он наконец нашел партнера, который разделяет его видение. PNY известна своими качественными графическими картами и энтузиазмом в отношении игровых инноваций.

Если сотрудничество состоится, мы можем ожидать увидеть серию видеокарт PNY с экстремальным разгоном и подписью Kingpin. Эти карты будут предназначены для энтузиастов оверклокинга и геймеров.