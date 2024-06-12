Stable Diffusion Medium разработана для функционирования на потребительских видеокартах.

Stability AI представила Stable Diffusion Medium, новую модель искусственного интеллекта, предназначенную для генерации изображений по текстовому описанию. Эта модель является более легкой версией Stable Diffusion 3, анонсированной в феврале, которая работает через API с апреля.

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Stable Diffusion Medium разработана для функционирования на потребительских видеокартах. В отличие от Stable Diffusion 3, для работы которой требуется видеокарта с 10 ГБ памяти, новая модель может работать на видеокартах с 5 ГБ памяти.

Это делает Stable Diffusion Medium доступным для более широкого круга пользователей, включая художников, дизайнеров и любителей, которые не имеют доступа к мощным графическим процессорам.

По словам Stability AI, Stable Diffusion Medium обладает теми же возможностями, что и Stable Diffusion 3, но при этом работает в 2-4 раза быстрее. Модель также может генерировать изображения с более высоким разрешением, до 2048x2048 пикселей.

Чтобы сделать Stable Diffusion Medium более доступным, Stability AI также выпустила бесплатный облачный сервис под названием DreamStudio. Он позволяет пользователям генерировать изображения с помощью модели без необходимости установки какого-либо программного обеспечения.