Stability AI представила Stable Diffusion Medium, новую модель искусственного интеллекта, предназначенную для генерации изображений по текстовому описанию. Эта модель является более легкой версией Stable Diffusion 3, анонсированной в феврале, которая работает через API с апреля.
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Stable Diffusion Medium разработана для функционирования на потребительских видеокартах. В отличие от Stable Diffusion 3, для работы которой требуется видеокарта с 10 ГБ памяти, новая модель может работать на видеокартах с 5 ГБ памяти.
Это делает Stable Diffusion Medium доступным для более широкого круга пользователей, включая художников, дизайнеров и любителей, которые не имеют доступа к мощным графическим процессорам.
По словам Stability AI, Stable Diffusion Medium обладает теми же возможностями, что и Stable Diffusion 3, но при этом работает в 2-4 раза быстрее. Модель также может генерировать изображения с более высоким разрешением, до 2048x2048 пикселей.
Чтобы сделать Stable Diffusion Medium более доступным, Stability AI также выпустила бесплатный облачный сервис под названием DreamStudio. Он позволяет пользователям генерировать изображения с помощью модели без необходимости установки какого-либо программного обеспечения.