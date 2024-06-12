Правительство США опасается, что китайские военные могут использовать ИИ-чипы в своих разработках.

Американские власти находятся в процессе рассмотрения дополнительных ограничений на экспорт в Китай передовых полупроводниковых технологий, которые играют решающую роль в разработке чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Правительство США опасается, что китайские военные могут использовать эти ИИ-чипы в своих разработках.

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Намеченные санкции направлены на запрещение поставок чипов, произведенных по технологии gate all-around (GAA), в Китай. Эта передовая архитектура микросхем обеспечивает создание более эффективных процессоров для высокопроизводительных вычислений, в том числе в сфере ИИ.

Кроме того, рассматривается возможность запрета на экспорт памяти высокого пропускания (HBM) в Китай. HBM используется в высокопроизводительных вычислениях и системах искусственного интеллекта для обеспечения быстрой передачи данных между процессором и памятью.

Источники, близкие к администрации США, сообщают, что эти санкции являются частью более широких усилий по ограничению доступа Китая к передовым технологиям, которые могут использоваться для разработки оружия и систем наблюдения.

Китайские производители чипов в настоящее время не обладают возможностями для массового производства чипов GAA или HBM.

Ожидается, что новые санкции будут объявлены в ближайшие недели.

Китайское правительство осудило более ранние санкции, назвав их "необоснованными и несправедливыми".