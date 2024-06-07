Новые положения, касающиеся доступа к контенту, были включены в обновленное соглашение, которое вступило в силу 7 июня 2024 года.

Технологический гигант Adobe внес изменения в свое Пользовательское соглашение, давая компании право просматривать контент, создаваемый пользователями приложений Adobe Creative Cloud (CC) и хранящийся в облаке.





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Новые положения, касающиеся доступа к контенту, были включены в обновленное соглашение, которое вступило в силу 7 июня 2024 года. Согласно этим положениям, Adobe теперь имеет право просматривать, анализировать и обрабатывать контент пользователей с целью улучшения своих продуктов и услуг.

Это обновление вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей Adobe CC. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности своих данных, в то время как другие сочли это необходимым шагом для улучшения программного обеспечения.

В своем заявлении Adobe объявила, что доступ к контенту пользователей будет строго ограничен для целей аналитики и разработки продуктов. Компания подчеркнула, что она не будет продавать, сдавать в аренду или передавать этот контент третьим лицам.

Однако эксперты по вопросам конфиденциальности предупредили, что новые положения могут иметь непредвиденные последствия для пользователей. Они утверждают, что Adobe может использовать доступ к контенту для сбора данных о творческих процессах и идеях пользователей, что может иметь коммерческую ценность.

Кроме того, обновленное соглашение позволяет Adobe удалять, перемещать или изменять контент пользователей без предварительного уведомления, если компания сочтет это необходимым для соблюдения закона, защиты своих прав или прав третьих лиц.

Это обновление вызвало опасения у пользователей, которые хранят конфиденциальные или ценные файлы в облаке Adobe. Они обеспокоены тем, что Adobe может получить доступ к этой информации и использовать ее в своих интересах.

Adobe заявила, что признает эти опасения и привержена обеспечению конфиденциальности и безопасности данных пользователей. Компания утверждает, что она внедрила строгие меры для защиты контента пользователей от несанкционированного доступа и использования.

Тем не менее, пользователи Adobe должны тщательно рассмотреть обновленное Пользовательское соглашение и решить, согласны ли они с новыми условиями доступа к контенту. Те, кто обеспокоен конфиденциальностью и безопасностью, могут захотеть переключиться на альтернативные программные решения или рассмотреть возможность шифрования своего контента перед загрузкой его в облако Adobe.