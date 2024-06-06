Ice Universe раскрыл габариты и вес iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Надежный утечка информации под ником Ice Universe раскрыл габариты и вес ожидаемых флагманских смартфонов Apple - iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

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Согласно информации, опубликованной Ice Universe в твиттере, iPhone 16 Pro будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, а iPhone 16 Pro Max - большим 6,9-дюймовым экраном. Это соответствует сообщениям о том, что Apple откажется от своего небольшого 5,4-дюймового размера в пользу более крупных моделей.

Помимо размеров экрана, Ice Universe также сообщил вес устройств. iPhone 16 Pro будет весить 215 граммов, а iPhone 16 Pro Max - 240 граммов. Это указывает на то, что устройства могут быть немного тяжелее, чем их предшественники.

Другие характеристики iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max остаются в основном неизвестными, но, как ожидается, они будут оснащены новейшим процессором A17 Bionic, улучшенной камерой и поддержкой 5G.

Утекшая информация от Ice Universe соответствует более ранним слухам о линейке iPhone 16, однако важно отметить, что Apple не подтвердила какую-либо официальную информацию. Ожидается, что компания проведет свою ежегодную презентацию iPhone в сентябре 2024 года.