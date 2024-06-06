Процессоры Lunar Lake еще не выпущены на рынок, их запуск ожидается во второй половине 2024 года.

На выставке электроники Computex 2024 компания MSI представила несколько новых ноутбуков Prestige и Summit, основанных на процессорах Intel Core Ultra с архитектурой Lunar Lake.

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Процессоры Lunar Lake еще не выпущены на рынок. Однако MSI уже продемонстрировала ноутбуки на основе этих процессоров на своем стенде.

К сожалению, демонстрационные образцы были накрыты стеклянными колпаками, поэтому у посетителей не было возможности потрогать их или протестировать производительность.

Тем не менее, MSI предоставила некоторые технические характеристики:

Серия Prestige включает в себя ноутбуки с диагональю экрана 14 и 16 дюймов, оснащенные процессорами Intel Core i5-1340P и i7-1360P.

Серия Summit включает в себя ноутбуки с диагональю экрана 14, 15,6 и 16 дюймов, оснащенные процессорами Intel Core i5-1340P, i7-1360P и i9-1390P.

Все ноутбуки оснащены дисплеями с высоким разрешением, быстрой оперативной памятью и твердотельными накопителями. Они также имеют ряд функций, ориентированных на бизнес-пользователей, таких как поддержка Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E.

"Мы очень рады продемонстрировать наши новые ноутбуки Prestige и Summit на процессорах Intel Lunar Lake", сказал представитель MSI. "Эти ноутбуки представляют собой вершину наших инженерных достижений и обеспечивают непревзойденную производительность и портативность для бизнеса и создателей контента".

Ноутбуки MSI Prestige и Summit на базе процессоров Intel Lunar Lake поступят в продажу во второй половине 2024 года.