Скин, известный как "Мраморный закрут в виде паутины", является одним из самых редких и востребованных скинов в Counter-Strike 2.

В популярном шутере Counter-Strike 2 был продан невероятно редкий и дорогой скин для автомата AK-47. Геймер, пожелавший остаться неизвестным, заплатил за этот скин рекордную сумму в один миллион долларов.

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Скин, известный как "Мраморный закрут в виде паутины", является одним из самых редких и востребованных в Counter-Strike 2. Он отличается уникальным узором из разноцветных вихрей, который придает оружию неповторимый вид.

Продажа этого скина за миллион долларов стала новым рекордом для Counter-Strike 2 и сделала его одним из самых дорогих скинов в истории всех видеоигр. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда скин для ножа "Штык-нож | Резная кость" был продан за 800 000 долларов.

Покупатель редкого скина для AK-47 решил остаться неизвестным. Однако некоторые полагают, что это может быть известный стример или профессиональный игрок в Counter-Strike 2.

"Продажа этого скина за миллион долларов является свидетельством огромной популярности Counter-Strike 2 и его внутриигровой экономики", сказал представитель студии Valve, разработчика игры. "Мы очень рады видеть, что сообщество так высоко ценит наши скины и что они готовы платить большие суммы за самые редкие и востребованные предметы".

Рынок скинов в Counter-Strike 2 стал огромной индустрией с миллиардными оборотами. Самые редкие и востребованные экземпляры могут стоить тысячи долларов, а некоторые даже миллионы.