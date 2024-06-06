Комплект G.Skill DDR5-10600 состоит из двух модулей объемом по 16 ГБ, которые работают на скорости 10600 МТ/с с задержками CL30.

На выставке электроники Computex 2024 компания G.Skill представила свои новейшие высокоскоростные модули оперативной памяти DDR5. Среди продемонстрированных комплектов особое внимание привлек комплект DDR5-10600, который работал вместе с процессором AMD Ryzen 5.

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Комплект G.Skill DDR5-10600 состоит из двух модулей объемом по 16 ГБ, которые работают на невероятно высокой скорости 10600 МТ/с с задержками CL30. Для достижения такой высокой производительности используются высококачественные микросхемы памяти и оптимизированная конструкция печатной платы.

Во время демонстрации на Computex 2024 комплект G.Skill DDR5-10600 был установлен на материнской плате с процессором AMD Ryzen 5 8500G. Этот процессор имеет встроенную графику и является бюджетным вариантом для игровых ПК и рабочих станций начального уровня.

Несмотря на использование бюджетного процессора, комплект G.Skill DDR5-10600 показал впечатляющую производительность. В синтетических тестах памяти комплект DDR5-10600 обеспечил пропускную способность чтения/записи более 100 ГБ/с и задержки менее 60 нс.

Это демонстрирует, что высокоскоростная память DDR5 может значительно повысить производительность даже в системах с относительно недорогими процессорами.

"Мы очень рады продемонстрировать производительность наших модулей памяти DDR5-10600 на процессоре AMD Ryzen 5", сказал представитель G.Skill. "Это показывает, что высокоскоростная память может быть доступна не только для топовых систем, но и для бюджетных ПК".

Комплект G.Skill DDR5-10600 в настоящее время находится на стадии разработки и ожидается к выпуску в скором времени.