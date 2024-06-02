Видеокарты RTX 4000 PRIME разработаны специально для систем SFF и соответствуют стандарту SFF Enthusiast GeForce.

Компания ASUS объявила о выпуске новой линейки видеокарт RTX 4000 PRIME, предназначенной для энтузиастов, которые собирают компактные и высокопроизводительные системы в форм-факторе SFF (Small Form Factor). В серию ASUS PRIME вошли карты GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 SUPER.

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Особенности видеокарт RTX 4000 PRIME:

Компактный форм-фактор: длина карт составляет всего 200 мм, что делает их идеальными для небольших корпусов.

Высокая производительность: модели оснащены новейшими графическими процессорами NVIDIA Ada Lovelace, обеспечивающими исключительную производительность в играх и творческих приложениях.

Эффективное охлаждение: кулеры с двумя вентиляторами Axial-tech и тепловыми трубками обеспечивают охлаждение, поддерживая низкие температуры и высокую производительность.

Прочный дизайн: металлический кожух и усилительная пластина обеспечивают надежную защиту и долговечность видеокарт.

Видеокарты RTX 4000 PRIME разработаны специально для систем SFF и соответствуют стандарту SFF Enthusiast GeForce. Они имеют компактный форм-фактор, который легко помещается в небольшие корпуса, позволяя не жертвовать производительностью.

Карты RTX 4000 PRIME оснащены новейшими графическими процессорами NVIDIA Ada Lovelace, которые обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Они также поддерживают технологии трассировки лучей и DLSS 3, которые улучшают графику и повышают производительность в играх.

Видеокарты ASUS RTX 4000 PRIME поступят в продажу в ближайшее время. Информация о цене и дате начала продаж будет объявлена позднее.