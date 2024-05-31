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Forbes: OpenAI перезапускает подразделение по робототехнике
По данным Forbes, решение о перезапуске подразделения по робототехнике обусловлено растущими инвестициями в роботов с ИИ. 

Компания OpenAI, известная своими передовыми разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), перезапускает свое ранее закрытое подразделение по робототехнике. Этот шаг направлен на то, чтобы предоставить сторонним разработчикам и производителям роботов доступ к технологиям машинного обучения OpenAI.

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По данным Forbes, решение о перезапуске подразделения по робототехнике обусловлено растущими инвестициями ИИ. Компании и правительства по всему миру вкладывают значительные средства в разработку роботов, способных выполнять широкий спектр задач, от автоматизации производства до оказания помощи в уходе за больными.

OpenAI считает, что его технологии машинного обучения могут сыграть важную роль в революции робототехники. Компания разработала ряд мощных алгоритмов машинного обучения, которые могут быть использованы для обучения роботов таким навыкам, как навигация, манипулирование объектами и взаимодействие с людьми.

Перезапущенное подразделение по робототехнике OpenAI будет сосредоточено на разработке и лицензировании технологий машинного обучения для сторонних производителей. Компания планирует предоставить разработчикам доступ к своим алгоритмам, инструментам и ресурсам, чтобы они могли создавать более интеллектуальных и автономных роботов.

"Мы считаем, что технологии машинного обучения OpenAI имеют огромный потенциал для трансформации робототехники", - заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. "Перезапуск подразделения по робототехнике позволит делиться нашими технологиями с другими и ускорять разработку более совершенных роботов".

Ожидается, что перезапуск подразделения по робототехнике OpenAI будет способствовать ускорению разработки и внедрения роботов с ИИ. 

#искусственный интеллект #openai #forbes #openai gpt #openai gpt-4
Источник: club.dns-shop.ru
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