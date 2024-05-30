Ранее AST SpaceMobile заключила аналогичную сделку с AT&T, которая присоединилась к Google и Vodafone для финансирования развития спутниковой связи, которой можно пользоваться с обычных смартфонов.

Verizon, ведущий американский мобильный оператор, заключил партнерское соглашение с AST SpaceMobile, инновационной компанией спутниковой связи, чтобы предоставить абонентам Verizon доступ к услугам сотовой спутниковой связи по всей континентальной части США.

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Теперь обычные смартфоны смогут подключаться к спутникам, обеспечивая надежное и непрерывное покрытие даже в самых отдаленных районах.

Технология AST SpaceMobile основана на концепции BlueWalker 3, спутника размером с футбольный мяч, который служит в качестве ретранслятора для сотовых телефонов. Благодаря своей низкой околоземной орбите BlueWalker 3 обеспечивает расширенное покрытие и более низкую задержку, чем традиционные спутники.

Ранее AST SpaceMobile заключила аналогичное соглашение с AT&T, присоединяясь к Google и Vodafone в финансировании разработки своей спутниковой сети. Эта поддержка со стороны ведущих технологических компаний подчеркивает потенциал технологии AST для трансформации мобильной связи.

AST планирует запустить первые пять спутников этим летом, создав основу для своей глобальной сети. Когда сеть будет полностью развернута, она обеспечит спутниковое покрытие, которое дополнит существующую наземную сеть Verizon, обеспечивая непрерывную связь во всех частях США.

Это партнерство предоставит абонентам Verizon ряд преимуществ, включая:

Улучшенное покрытие в сельских и отдаленных районах

Более надежная связь в случае стихийных бедствий или сбоев сети

Возможность совершения звонков, отправки текстовых сообщений и использования данных даже за пределами зоны действия сотовой сети.

"Мы рады сотрудничеству с AST SpaceMobile. Ведь мы можем предложить нашим абонентам беспрецедентное покрытие", - сказал Ханс Вестберг, генеральный директор Verizon. "Эта технология изменит правила игры для наших клиентов, обеспечивая им уверенность в том, что они останутся на связи, где бы они ни находились".