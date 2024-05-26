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Новостник
TUL прекращает выпуск графических карт под брендом Dataland
Бренд видеокарт Dataland прекратил свое существование.

Корпорация TUL, известная своими графическими картами PowerColor, решила полностью прекратить выпуск видеокарт под брендом Dataland. Бренд Dataland специализировался на выпуске кастомных графических карт AMD Radeon и был ориентирован на рынок Китая.

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Решение TUL прекратить выпуск видеокарт Dataland было принято в рамках стратегии компании по консолидации своего бизнеса и сосредоточении на бренде PowerColor. Компания считает, что это позволит ей более эффективно использовать свои ресурсы и обеспечить более высокий уровень поддержки и обслуживания клиентов.

Бренд Dataland был создан TUL в 2009 году для выхода на быстрорастущий китайский рынок графических карт. Компания выпустила ряд популярных моделей видеокарт Dataland, которые были известны своими высокими характеристиками и доступной ценой.

Однако в последние годы рынок графических карт в Китае стал более конкурентным, и TUL столкнулась с усилением конкуренции со стороны местных производителей. В результате компания решила прекратить выпуск видеокарт под брендом Dataland и сосредоточиться на своем основном бренде PowerColor.

TUL заявила, что продолжит поддерживать существующие видеокарты Dataland, но новых моделей под этим брендом выпускать не будет. Компания рекомендует клиентам, которые ищут новые графические карты, обращаться к бренду PowerColor.

#amd radeon #powercolor #tul #dataland
Источник: ixbt.com
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