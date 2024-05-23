Бортовая мультимедийная система будет разрабатываться на базе отечественных ОС вместе с устройствами под управлением kvadraOS.

Российские компании Yadro и «Аэрогрупп» договорились о совместной разработке бортовой мультимедийной системы (БМС) для российских самолетов. Соглашение было подписано на конференции ЦИПР-2024, которая проходит в Нижнем Новгороде.

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Разработка БМС будет вестись на базе отечественных операционных систем. Система будет включать в себя развлекательный контент, сервисы информирования пассажиров, а также возможности для взаимодействия с экипажем.

Новая БМС будет устанавливаться на новые самолеты, а также на самолеты, проходящие модернизацию. Она позволит улучшить комфорт и безопасность полетов, а также снизить эксплуатационные расходы авиакомпаний.

Yadro специализируется на разработке программного обеспечения для авиационной отрасли. Компания имеет большой опыт в создании бортовых систем, в том числе мультимедийных.

«Аэрогрупп» является одним из ведущих производителей бортового оборудования и систем для российских самолетов. Компания имеет собственные конструкторские и производственные мощности, а также сеть сервисных центров по всей России.

Совместная разработка Yadro и «Аэрогрупп» позволит создать современную и надежную БМС, которая будет отвечать требованиям российских авиакомпаний и пассажиров.