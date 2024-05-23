Foobar2000 - бесплатный аудиоплеер, ориентированный на аудиофилов, который теперь доступен для Windows, iOS, Android и macOS.

Foobar2000 Mobile, популярный аудиоплеер для мобильных устройств, обновлен до версии 1.5, которая привносит множество новых функций и улучшений.

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Возможности foobar2000 Mobile 1.5:

Представлен новый формат обложки, который можно легко редактировать с помощью общедоступных инструментов, предоставляя пользователям больше возможностей для настройки внешнего вида плеера.

Теперь поддерживаются разделы в файлах OGG, что позволяет пользователям легко перемещаться и воспроизводить отдельные части треков.

Добавлен встроенный просмотрщик изображений для просмотра обложек альбомов и других изображений в музыкальных файлах.

Выполнено множество скрытых улучшений и подстроек для повышения общей производительности и стабильности плеера.

Обновление также включает в себя несколько исправлений ошибок и улучшений пользовательского интерфейса, что обеспечивает более плавное и приятное прослушивание музыки на ходу.

Foobar2000 Mobile 1.5 уже доступен для загрузки в магазинах приложений Google Play и Apple App Store. Пользователям рекомендуем обновить свои устройства до последней версии, чтобы воспользоваться новыми функциями и улучшениями.