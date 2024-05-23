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Новостник
Meizu начала внутреннее тестирование новой прошивки Flyme AIOS для устройств серии Meizu 21
Новая сборка поставляется с множеством функций искусственного интеллекта, таких как подведение итогов в документах искусственного интеллекта, помощник по вызову, создание заметок с помощью ИИ и т.д.

Meizu начала внутреннее тестирование новой прошивки Flyme AIOS для устройств серии Meizu 21. Она привносит множество новых функций на базе искусственного интеллекта, призванных повысить производительность и удобство использования.

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Пользователи Meizu 21, Meizu 21 PRO и Meizu 21 Note могут зарегистрироваться для участия во внутреннем тестировании в разделе обновлений системы в настройках. 

Функции Flyme AIOS:

  •  Обобщение документов с помощью ИИ: Быстро обобщает документы и позволяет задавать вопросы и получать ответы на основе содержания. Поддерживает английские документы и переводит их на китайский.
  •  Перетаскивание: Упрощает копирование и перемещение файлов.
  •  Call Assistant: Переводит звонки в режиме реального времени, записывает и суммирует их, создает списки дел на основе разговоров.
  •  Сценарий задачи: Помогает выполнять ежедневные задачи, рекомендует настройки сценариев, предлагает голосовой вывод сценариев.
  •  Ведение заметок с помощью ИИ: Быстрое создание повесток дня собраний, отзывов на утверждение, стратегий и многого другого.
  •  Чат в реальном времени: Поддерживает интервью, консультации и другие профессиональные сценарии общения.

Эти функции ИИ предназначены для повышения эффективности и удобства использования для пользователей устройств Meizu серии 21. Они упрощают многие задачи.

По мере продолжения внутреннего тестирования Meizu будет собирать отзывы и вносить улучшения в Flyme AIOS. Ожидается, что стабильная версия прошивки будет выпущена для общественности в ближайшие месяцы.

#meizu 21 #flyme #flyme aios
Источник: club.dns-shop.ru
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