Новая сборка поставляется с множеством функций искусственного интеллекта, таких как подведение итогов в документах искусственного интеллекта, помощник по вызову, создание заметок с помощью ИИ и т.д.

Meizu начала внутреннее тестирование новой прошивки Flyme AIOS для устройств серии Meizu 21. Она привносит множество новых функций на базе искусственного интеллекта, призванных повысить производительность и удобство использования.

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Пользователи Meizu 21, Meizu 21 PRO и Meizu 21 Note могут зарегистрироваться для участия во внутреннем тестировании в разделе обновлений системы в настройках.

Функции Flyme AIOS:

Обобщение документов с помощью ИИ: Быстро обобщает документы и позволяет задавать вопросы и получать ответы на основе содержания. Поддерживает английские документы и переводит их на китайский.

Перетаскивание: Упрощает копирование и перемещение файлов.

Call Assistant: Переводит звонки в режиме реального времени, записывает и суммирует их, создает списки дел на основе разговоров.

Сценарий задачи: Помогает выполнять ежедневные задачи, рекомендует настройки сценариев, предлагает голосовой вывод сценариев.

Ведение заметок с помощью ИИ: Быстрое создание повесток дня собраний, отзывов на утверждение, стратегий и многого другого.

Чат в реальном времени: Поддерживает интервью, консультации и другие профессиональные сценарии общения.

Эти функции ИИ предназначены для повышения эффективности и удобства использования для пользователей устройств Meizu серии 21. Они упрощают многие задачи.

По мере продолжения внутреннего тестирования Meizu будет собирать отзывы и вносить улучшения в Flyme AIOS. Ожидается, что стабильная версия прошивки будет выпущена для общественности в ближайшие месяцы.