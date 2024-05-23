Полноприводный внедорожник получил гибридную систему, которую производитель окрестил «магический ядерный двигатель» (magic nuclear drive).

BAIC представила внедорожник Beijing BJ30 второго поколения, который отличается несущей конструкцией кузова, полным и передним приводом. Полноприводная версия оснащена гибридной системой, которую производитель назвал "магическим ядерным двигателем".

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Новый BJ30 построен на современной платформе с несущей конструкцией кузова, что обеспечивает лучшую жесткость и безопасность по сравнению с предшественником, который имел рамную конструкцию.

Полноприводная версия оснащена гибридной системой, которая объединяет 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и электродвигатель. Система развивает комбинированную мощность 306 л.с. и 515 Нм крутящего момента.

Гибридная система BAIC получила название "магический ядерный двигатель" из-за своей высокой эффективности и экономичности. По данным производителя, расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,9 литров на 100 км.

BJ30 нового поколения получил стильный и современный дизайн с большими фарами, массивной решеткой радиатора и угловатыми линиями кузова. Салон внедорожника просторный и оснащен современными технологиями, включая цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Базовая версия Beijing BJ30 стоит от $13 800, полноприводная гибридная версия оценивается в $18 900. Новинка поступит в продажу на китайском рынке в ближайшее время, а о планах экспорта за рубеж пока не сообщается.

Beijing BJ30 нового поколения является важным шагом для BAIC в направлении модернизации своей модельной линейки.