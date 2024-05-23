Космический самолёт под названием Tenacity будет доставлять грузы на орбитальную лабораторию в паре с грузовым модулем Shooting Star.

Космический аппарат Dream Chaser компании Sierra Space прибыл в Космический центр Кеннеди НАСА (KSC) во Флориде. Там он пройдет заключительные испытания и подготовку перед своим историческим первым грузовым полетом на Международную космическую станцию (МКС).

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Dream Chaser - это многоразовый космический самолет, предназначенный для доставки грузов и экипажей на орбиту. Это первый в своем роде космический аппарат, способный приземляться на обычных взлетно-посадочных полосах, как самолет.

Первый грузовой полет Dream Chaser на МКС запланирован на 2 июля. Космический самолет доставит на станцию более 5 тонн грузов, включая научное оборудование, припасы и оборудование для астронавтов.

После доставки грузов на МКС Dream Chaser проведет около месяца, пристыкованный к станции. В течение этого времени астронавты будут проводить эксперименты и загружать космический самолет отходами и техникой для обратного полета.

Возвращение Dream Chaser запланировано на 12 августа. Космический корабль сбросит капсулу с мусором и оборудованием в атмосферу, а затем приземлится на взлетно-посадочной полосе авиабазы Эдвардс ВВС США в Калифорнии.

Первый полет Dream Chaser на МКС является важной вехой в развитии коммерческих космических полетов. Если миссия будет успешной, Dream Chaser станет первым многоразовым космическим самолетом, который приземлится на Земле со времен программы "Спейс шаттл".