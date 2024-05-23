Fownix входит в линейку суббрендов Chery. Стоит отметить, что иранская компания Modiran Vehicle Manufacturing по лицензии выпускает модели китайского производителя на иранском рынке под брендом Fownix, например, Omoda C5 в Иране он называется Fownix FX.

Российское представительство Chery зарегистрировало в России товарный знак и логотип нового автомобильного бренда Fownix. Это событие зафиксировано в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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Fownix входит в линейку суббрендов Chery и будет представлен в России отдельным рядом моделей. Стоит отметить, что иранская компания Modiran Vehicle Manufacturing по лицензии выпускает автомобили Chery на иранском рынке под брендом Fownix. Например, популярный кроссовер Omoda C5 в Иране продается как Fownix FX.

Пока неизвестно, какие именно модели Fownix будут доступны в России. Однако, учитывая популярность автомобилей Chery в нашей стране, можно предположить, что бренд будет представлен широким спектром моделей, включая кроссоверы, седаны и хэтчбеки.

Выход на российский рынок под новым брендом позволит Chery расширить свою клиентскую базу и охватить более широкую аудиторию. Fownix может стать более доступным и бюджетным вариантом для тех, кто ищет качественные и современные автомобили.

Официального заявления от Chery о сроках запуска бренда Fownix в России пока не поступало. Однако, учитывая регистрацию товарного знака и логотипа, можно ожидать появления первых моделей в салонах дилеров уже в ближайшее время.