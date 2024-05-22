SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus и SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro являются последними дополнениями к линейке портативных электростанций Anker.

Компания Anker выпустила SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus и SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, которые теперь доступны для предварительного заказа в Германии. Первые клиенты могут получить скидку 22% на рекомендованную розничную цену (RRP) и бесплатный аксессуар. Решения для хранения энергии также доступны в комплекте с солнечными панелями и дополнительными батареями.

SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus и SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro являются последними дополнениями к линейке портативных электростанций Anker. Оба устройства имеют емкость 1612 Втч и могут выдавать до 2000 Вт непрерывной мощности. Они также оснащены множеством портов, включая розетки переменного тока, порты USB-C и порты USB-A.

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SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus отличается от SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro поддержкой быстрой зарядки USB-C мощностью 100 Вт. SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro имеет встроенный ЖК-дисплей, который предоставляет пользователям информацию о состоянии устройства, такую как уровень заряда батареи и выходная мощность.

Anker также предлагает комплекты, которые включают SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus или SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro вместе с солнечными панелями и дополнительными батареями.

SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus и SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro доступны для предварительного заказа на сайте Anker по цене €1599 и €1699 соответственно.