На выставке VivaTech 2024 компания Honor представила новую четырехуровневую архитектуру искусственного интеллекта, в основном разработанную самой Honor.

Компания Honor представила на выставке VivaTech 2024 новую четырехслойную архитектуру искусственного интеллекта (ИИ). Архитектура в основном разработана самой Honor, но также предлагает подключение к облачным сервисам, причем по умолчанию используются облачные сервисы Google.

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Архитектура ИИ состоит из следующих четырех слоев:

Уровень устройства: Этот слой отвечает за выполнение задач ИИ на самом устройстве. Он включает в себя такие функции, как распознавание речи и изображений, а также обработка естественного языка.

Уровень облака: Этот слой обеспечивает доступ к облачным сервисам ИИ. Он включает в себя такие функции, как обучение моделей ИИ и предоставление доступа к большим наборам данных.

Уровень приложения: Этот слой отвечает за интеграцию функций ИИ в приложения. Он включает в себя такие функции, как предоставление персонализированных рекомендаций и улучшение пользовательского интерфейса.

Уровень опыта: Этот слой отвечает за то, как пользователи взаимодействуют с функциями ИИ. Он включает в себя такие функции, как предоставление естественноязыковых интерфейсов и обеспечение бесшовного взаимодействия.

Новые функции ИИ будут интегрированы в собственную версию Android Honor, MagicOS. Компания заявила, что новая архитектура ИИ позволит ее устройствам предоставлять более персонализированный и интеллектуальный пользовательский опыт.

Помимо представления своей новой архитектуры ИИ, Honor также объявила о партнерстве с Google Cloud. Партнерство позволит Honor интегрировать облачные сервисы Google в свои устройства. Это позволит устройствам Honor использовать такие функции, как распознавание речи на базе ИИ, перевод в реальном времени и анализ данных.