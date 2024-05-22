В последний раз глава государства из этой страны посещал российскую столицу в 2010 году.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа совершит государственный визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщило в субботу бахрейнское государственное агентство BNA.

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Визит короля Бахрейна в Москву станет первым за 12 лет. В последний раз глава государства из этой страны посещал российскую столицу в 2010 году.

По данным агентства BNA, король Хамад проведет в Москве официальные встречи с президентом Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, включая торговлю, инвестиции и энергетику.

Как ожидается, в ходе визита король Бахрейна и президент Путин подпишут ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами.

В последние годы две страны активно развивают сотрудничество в различных областях, включая торговлю, инвестиции и энергетику.

В 2021 году товарооборот между Россией и Бахрейном составил 1,2 миллиарда долларов. Основными продуктами российского экспорта в Бахрейн являются нефть, газ и сельскохозяйственная продукция. Бахрейн в основном экспортирует в Россию алюминий и нефтехимическую продукцию.

В настоящее время Россия и Бахрейн также сотрудничают в сфере энергетики. В частности, российская государственная нефтяная компания "Роснефть" владеет долей в нефтяном месторождении в Бахрейне.

Кроме того, Россия и Бахрейн являются партнерами в сфере безопасности. В 2021 году две страны подписали соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее проведение совместных учений и обмен информацией.