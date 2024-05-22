Компания Apple продолжает рекламировать свою гарнитуру Apple Vision Pro.

Apple выпустит новое видео под названием "Паркур" для пользователей Apple Vision Pro в пятницу, 24 мая. Видео станет вторым эпизодом серии "Приключения" (Adventure).

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Первый эпизод — это видео "Highlining", в котором показано, как Фейт Дики идет по натянутому канату на высоте около 1500 м над норвежскими фьордами.

Эпизод "Паркур" пригласит владельцев Vision Pro присоединиться к "ведущим в мире спортсменам-паркуристам, отправляющимся в преодолевающий гравитацию поход по улицам и крышам Парижа".

Видео "Паркур" будет снято на Apple Vision Pro с использованием его передовой системы камер. Система камер Vision Pro обеспечивает исключительное качество изображения и видео, что делает ее идеальной для съемки динамичных и захватывающих видов спорта, таких как паркур.

Ожидается, что видео "Паркур" станет еще одним захватывающим эпизодом в серии "Приключения". Серия "Приключения" демонстрирует потрясающие возможности Apple Vision Pro и вдохновляет пользователей на то, чтобы выйти из дома и исследовать мир.

Видео "Паркур" будет доступно для просмотра на веб-сайте Apple и канале Apple на YouTube в пятницу, 24 мая.