Новые стандарты для радиоэлектронной промышленности необходимы для обеспечения технологического суверенитета России.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно разрабатывают новые стандарты для радиоэлектронной промышленности. Проект концепции новых стандартов планируется представить к 30 сентября 2024 года.

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Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024).

Разработка новых стандартов необходима для обеспечения технологического суверенитета России в области радиоэлектроники. В настоящее время российская радиоэлектронная промышленность во многом зависит от импортных комплектующих и технологий. Новые стандарты позволят создать отечественную нормативную базу для производства радиоэлектронных изделий, что снизит зависимость от импорта.

В рамках концепции новых стандартов будут разработаны требования к различным аспектам производства радиоэлектронных изделий, включая:

проектирование

производство

испытания

сертификация.

Новые стандарты также будут учитывать передовые мировые практики и инновационные технологии в области радиоэлектроники.

Новые стандарты позволят создать современную и конкурентоспособную отрасль, которая обеспечит потребности России в радиоэлектронных изделиях.

Проект концепции новых стандартов будет представлен на общественное обсуждение. После обсуждения и доработки концепция будет утверждена правительством Российской Федерации.