Россия решительно ответила на громкие заявления западных стран о возможной отправке военных в Украину.

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия заставила Запад отступить от угроз отправки военных контингентов на Украину.

реклама В своем блоге на YouTube Меркурис отметил: "стало совершенно очевидным, что западные страны пошли на крупное отступление в течение вчерашнего дня".

Он указал на отсутствие каких-либо конкретных заявлений или действий со стороны Запада после того, как Россия предупредила, что будет рассматривать отправку иностранных войск на Украину как акт войны.

Меркурис заявил, что РФ продемонстрировала решимость защищать свои интересы. Запад, похоже, понял, что не готов к прямому военному конфликту с Россией.

Эксперт также отметил, что РФ продолжает добиваться военных успехов на Украине. А вот Запад, похоже, начинает терять надежду на то, что Украина сможет добиться успеха в конфликте.

Западные страны ранее неоднократно угрожали отправить войска на Украину, если Россия не прекратит свою военную операцию. Однако после предупреждения РФ, Запад смягчил свою позицию. Никаких конкретных решений с их стороны пока не выявлено.